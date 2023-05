O treinador do Moreirense, Paulo Alves, não vai continuar no clube minhoto para a época 2023/24, que é de regresso à I Liga para os cónegos, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O técnico de 53 anos, que chegou ao Moreirense no início desta época, conduziu o clube à subida de divisão um ano depois da despromoção, bem como ao título de campeão na II Liga. Os dois feitos foram confirmados no último sábado, com o triunfo na visita ao Estrela.

O nosso jornal confirmou que não houve, por parte da SAD do Moreirense, convite à renovação de Paulo Alves para 2023/24. Por outro lado, sabe o Maisfutebol que as intenções do técnico também não passariam pela continuidade em Moreira de Cónegos. A ligação finda no final do mês e o clube vai, assim, ter novo técnico no regresso à I Liga.

Com Paulo Alves também sai, pelo menos, o adjunto que já o acompanhou noutros clubes, Ricardo Vaz. A restante equipa técnica, esta época, é composta pelos adjuntos Leandro Mendes e Castro e pelo treinador de guarda-redes Pedro Taborda.

O Moreirense, líder da II Liga com 70 pontos, termina a época com a receção ao Leixões (domingo, 15h30), seguida da visita ao Mafra (21 maio, 14h00) e o jogo em casa ante o Sporting da Covilhã, na 34.ª e última ronda.