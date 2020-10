Miguel Leal foi confirmado, esta segunda-feira, como o novo treinador do Varzim, tendo sido apresentado esta tarde no comando técnico dos poveiros.

O treinador de 55 anos sucede a Paulo Alves, com quem o Varzim findou ligação no fim-de-semana, após a terceira derrota consecutiva na II Liga, sofrida ante o Leixões, na sexta-feira, em Matosinhos (3-1).

Leal treinou o Penafiel em 2019/2020, tendo já passagens pelo comando técnico do Arouca, Boavista, Moreirense, Marco e Régua, além de ter sido adjunto no Penafiel, Aliados Lordelo, Beira-Mar, Paredes e Leixões.

«Para mim é uma satisfação enorme abraçar este projeto», afirmou Leal, na conferência de imprensa de apresentação, falando também sobre o plantel. «Poderá ser feito um ajuste mais à frente, mas poderá nem ser necessário. Acima de tudo, acredito neste grupo, tenho confiança e sei que vamos vencer, é para isso que cá estou. O trabalho tem de ser sério, dedicado, feito com paixão», sublinhou.

O técnico confirmou que «irá ficar a maioria dos adjuntos» que já estava no Varzim, mas confirmou que vai levar «mais dois» nomes consigo. Um deles, adiantou, é Hélder Ferreira, que já foi seu adjunto no Penafiel. «O outro, abro uma reserva», concluiu. Com Paulo Alves, saiu o seu adjunto, Ricardo Vaz.

A ligação é, para já, até final da época.