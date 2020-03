A SAD do Leixões admitiu esta segunda-feira que vai recorrer da proibição de dois anos sem poder participar em competições profissionais de futebol, fazendo-o mal conheça os factos que lhe foram imputados pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa.



«Ainda não foi disponibilizada a sentença e os seus fundamentos, pelo que ainda não sabemos do que fomos acusados», disse Paulo Lopo, presidente daquela SAD, adiantando que os matosinhenses e sentem «claramente injustiçados pela condenação».



Lembre-se que na sexta-feira o Leixões foi condenado a dois anos de proibição de participar na Liga e na Segunda Liga, no âmbito do julgamento do processo denominado «Jogo Duplo», relacionado com a viciação de resultados no futebol profissional.

«Ao longo do processo nunca existiu qualquer imputação de ato ilícito à SAD, apenas a algumas pessoas que nela trabalham. Isso implica a nulidade da condenação e da pronúncia, pois ninguém pode ser condenado por crimes sem que lhe sejam imputados casos reais» justificou o dirigente.

O advogado Jorge Gomes reiterou que «não existe qualquer tipo de imputação de factos, quer na acusação, quer na pronúncia à própria SAD», pelo que, lembra, «esta não se pode defender, porque não sabe de quê».

«A SAD suscitou a questão da nulidade do processo. O coletivo (de juízes) referiu que não se iria pronunciar sobre ela, motivo pela qual a SAD do Leixões interpôs logo recurso dessa decisão. Vai subir (a tribunal superior) juntamente com outros recursos que resultem do despacho», garantiu.

O clube leixonense, que integra um trio de sétimos classificados da II Liga, foi punido por um crime de corrupção ativa e condenado ainda ao pagamento de uma multa no valor de 60 mil euros.

Receberam penas de prisão efetiva o empresário Gustavo Oliveira, condenado a seis anos e seis meses, e Carlos Daniel Silva 'Aranha', elemento dos Super Dragões, com seis anos e nove meses, ambos por um crime de associação criminosa e quatro crimes de corrupção ativa.

Também condenados foram os ex-futebolistas Rui Dolores, com cinco anos e seis meses por um crime de associação criminosa e três crimes de corrupção ativa, Hugo Guedes, conhecido por Moedas, com cinco anos e nove meses por um crime de associação criminosa e quatro crimes de corrupção ativa, e João Tiago Rodrigues (João Carela), com cinco anos e dois meses por um crime de associação criminosa e três crimes de corrupção ativa.

«Perante o que já veio a público, nenhum dos arguidos se reviu na sentença e a SAD também não. Primeiro, porque considera que existe uma questão processual. Falta a imputação de factos para esta se poder defender, como prevê o código do processo penal”», insistiu.

O presidente do clube, Jorge Moreira, assumiu que a imagem do Leixões «obviamente será beliscada» com este processo, nomeadamente quanto a «alguns problemas em termos de 'sponsorização'».

«Espero por justiça. Recorrendo da sentença que seja apurada a verdade desportiva», resumiu.