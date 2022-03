O Rio Ave venceu este sábado o Penafiel, por 2-0.

O primeiro golo da partida foi apontado pelo jovem avançado Pedro Mendes, que tinha bisado na última jornada. Após um cruzamento de Pedro Amaral, o atacante cedido pelo Sporting cabeceou para bater Caio Secco e fazer o nono golo na II Liga (25m).

Aos 66 minutos, os durienses ficaram reduzidos a dez. Simãozinho deixou escapar a bola e, de carrinho, atingiu o joelho de Costinha.

O segundo golo dos vilacondenses voltou a ter assistência de Amaral. O lateral do Rio Ave cruzou para Ronan fazer o 2-0, também de cabeça (79m).

Com este triunfo, a equipa de Luís Freire segue no segundo lugar da II Liga, com 51 pontos, e coloca pressão no líder Casa Pia, que tem mais um ponto, mas ainda não jogou nesta jornada. O Penafiel é oitavo, com 35 pontos.