O presidente da Liga manifestou o desejo e a convicção de que a partir da próxima época será possível implementar o sistema de videoárbitro na II Liga.

«[Esperamos] Conseguir implementar o mais rapidamente possível o VAR na II Liga. Queremos acreditar e temos a convicção de que será uma realidade no próximo ano, algo que será importante na defesa da verdade desportiva e para premiar o investimento que os clubes têm feito», disse Pedro Proença em declarações à Sport TV antes do início do Farense-Torreense, o primeiro jogo da II Liga.

Recorde-se que há cerca de um mês a Federação Portuguesa de Futebol informou que a implementação do VAR para 2023/24 não está assegurada, uma vez que não ainda não tinha chegado a um acordo financeiro com a Liga. Proença não deu como certa a introdução do VAR, mas mostrou-se confiante de que chegará em breve ao segundo escalão.