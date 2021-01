Caetano fez este domingo o ultimo jogo da carreira e terminou da melhor forma, ao ter apontado o golo da vitória do Varzim frente ao Penafiel, 1-2, em encontro da 15.ª jornada da II Liga.

O avançado de 29 anos, entrou no jogo aos 77 minutos, e apareceu na área aos 82 para rematar à baliza após um cruzamento da esquerda e marcar o último jogo da carreira, aquele que desfez o empate e deu os três pontos à formação varzinista, naquela que foi a primeira vitória desde agosto.

Caetano começou nas camadas jovens do FC Porto e jogou ainda Paços de Ferreira, Gil Vicente, no Penafiel, Desp. Aves e veste agora a camisola do Varzim.

Internacional pelas camadas jovens, foi vice-campeão do mundo de sub-20 em 2011.