O Penafiel cedeu um empate na visita ao Alverca, com um penálti aos 90+12m, este sábado, resultado que motivou uma reflexão de Hélder Cristóvão sobre o estado do futebol português.

O treinador do atual líder da II Liga lamentou as bancadas despidas e apelou a uma mudança nas regras dos apanha-bolas, lembrando o FC Porto-Sp. Braga.

«Uma palavra aos adeptos que fizeram 300 quilómetros para assistir ao jogo. Infelizmente o futebol português está nisto, um estádio vazio com adeptos atrás de uma rede, atrás de um banco em que não conseguem praticamente ver o espetáculo e com tanta bancada livre para os sentar», começou por dizer o técnico dos durienses, na flash interview à Sport TV+.

«Temos de pensar no futebol português, em como damos nove minutos de tempo extra, depois mais um minuto. A situação dos apanha-bolas também tem de ser revista. Vimos o FC Porto a ganhar um jogo com o apanha-bolas, o Alverca também foi beneficiado pelos apanha-bolas. Estas vantagens que as equipas da casa têm… Tem de se mudar as regras, pensar o futebol de outra forma. A equipa que joga fora nunca vai ter o mesmo benefício. Tem de haver igualdade nos critérios», completou.

No jogo do FC Porto com o Sp. Braga (vitória por 2-1), o golo decisivo foi apontado por Pepê, na sequência de um lançamento lateral, em que o apanha-bolas foi rápido a entregar a bola à equipa portista. Na Premier League, por exemplo, os apanha-bolas têm de colocar as bolas em cones que estão dispostos junto à linha lateral, sem as entregarem aos jogadores, de forma que a equipa da casa não seja beneficiada.