Enquanto desfruta de um período de férias, Abel Ferreira aproveitou para assistir ao jogo entre Penafiel e Benfica B, que terminou empatado.

Durante o intervalo do jogo, nas bancadas do Estádio Municipal 25 de Abril, os adeptos da casa homenagearam o técnico duas vezes campeão da Libertadores e do Brasileirão, que já confirmou a sua continuidade no Brasil em 2025.



De relembrar que o atual técnico, enquanto jogador, esteve 11 temporadas no Penafiel, entre a formação e a equipa sénior.