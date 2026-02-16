II Liga
II Liga: Álvaro Santos foi farol no nevoeiro da vitória do Penafiel
Penafidelenses bateram o Lusitânia de Lourosa por 2-0 e fogem da zona de despromoção
O Penafiel recebeu e venceu esta segunda-feira o Lusitânia de Lourosa por 2-0, no fecho da 22.ª jornada da II Liga.
O encontro ficou marcado pelo muito nevoeiro que se fez sentir no Estádio Municipal 25 de abril. A equipa da casa entrou melhor e chegou ao golo por Cláudio Silva, mas o tento do defesa foi anulado pelo VAR.
À passagem da meia-hora, Álvaro Santos abriu o marcador após uma assistência de Bruno Pereira. O espanhol foi mesmo decisivo no jogo e já na segunda parte voltou a faturar, para o 2-0 aos 50 minutos.
Com este triunfo, o Penafiel subiu ao 14.º lugar, com 26 pontos conquistados, apenas mais dois que o Portimonense, a primeira equipa abaixo da linha de água. Já o Lusitânia de Lourosa segue no quinto posto com 31 pontos.
