O Penafiel venceu o Estrela da Amadora por 2-0, na tarde deste sábado, no Estádio José Gomes, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, a equipa visitante abriu o marcador por Feliz, aos 51 minutos de jogo. O Penafiel ficou reduzido a dez por expulsão de Edson Farias, por acumulação de amarelos (90m), mas conseguiu, mesmo com menos um homem em campo, aumentar a vantagem por Gustavo Henrique, no quarto de cinco minutos de compensação.

Com este resultado, o Penafiel confirma a boa fase com a quarta vitória nas últimas cinco jornadas (pelo meio empatou em Coimbra) e tem agora 48, no sétimo lugar. O Estrela, com esta derrota, ainda não está a salvo: é 13.º, com 36 pontos.

Já este sábado, o Desportivo de Chaves venceu o Farense e o Mafra triunfou ante a já despromovida Académica.

Este sábado, há ainda um Leixões-Nacional e um Varzim-Sp. Covilhã, este último um jogo importantíssimo para as duas equipas na luta pela manutenção.