O Feirense somou o terceiro jogo sem vencer e hipotecou o sonho de subir de divisão. Os fogaceiros perderam por 2-0, em Penafiel, este domingo, numa partida da 31.ª jornada da II Liga.



Foi precisamente o ex-Feirense, Edson Farias, a abrir o marcador aos 39 minutos. Na segunda parte a equipa orientada por Filipe Rocha apenas chegou ao golo da tranquilidade por Edi Semedo, já no período de descontos.



Com nove pontos em disputa o Feirense está a oito do pódio e praticamente sem hipóteses de conseguir a promoção à Liga. Esta derrota permitiu ao Casa Pia garantir, desde já, o play-off de subida. Por sua vez, o Penafiel é sétimo classificado com 45 pontos.