O Felgueiras empatou na receção ao Penafiel (0-0), em jogo a contar para a 23.ª jornada da II Liga.

A equipa da casa tentava fugir às duas derrotas consecutivas que sofreu diante do Lusitânia e Benfica B, respetivamente. Por outro lado, o Penafiel vinha de um bom momento após os dois triunfos seguidos.

Numa primeira parte equilibrada, mas sem perigo junto das balizas, o Felgueiras fez apenas um remate enquadrado, enquanto que o Penafiel falhou os quatro remates efetuados.

No segundo tempo, embora as balizas fossem mais visadas, a incapacidade de concretização dos dois conjuntos manteve-se, justificando o porquê de serem dos ataques menos concretizadores da II Liga e o nulo permaneceu no marcador até ao apito final.

Com este empate, o Felgueiras ocupa o 12.º lugar com 28 pontos. Por sua vez, o Penafiel encontra-se no 14.º lugar com 27 pontos.