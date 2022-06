Filipe Rocha renovou contrato com o Penafiel por mais uma temporada, informou o clube esta quarta-feira.



Filó, de 50 anos, sucedeu a Pedro Ribeiro no comando técnico dos durienses e conduziu a equipa ao sétimo lugar da II Liga, registando oito triunfos em 18 partidas.



Além do Penafiel, o treinador conta com experiências no Feirense, Paços de Ferreira, União da Madeira, Freamunde, Naval, Sp. Espinho, Aliados Lordelo, Paredes, Fiães, Lousada e nos sub-23 do Desportivo das Aves.