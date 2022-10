O Penafiel venceu este sábado o Vilafranquense, por 1-0, em jogo da oitava jornada da II Liga, no Estádio Municipal de Rio Maior.

O único golo da partida foi da autoria de Roberto, que entrou aos 65 minutos e marcou aos 73.

Com este triunfo, a equipa de Filipe Rocha ascende ao sexta lugar, com 13 pontos, a dois do Vilafranquense, que ocupa a terceira posição e sofreu a segunda derrota consecutiva no campeonato.