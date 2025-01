André Silva, jogador do Penafiel que é irmão do internacional português Diogo Jota, foi agredido a soco por um adepto do Vizela, após o jogo entre as duas equipas que aconteceu na manhã deste domingo.

A cumprir um jogo de suspensão por acumulação de amarelos, o extremo de 24 anos encontrava-se numa zona vedada para a saída dos atletas quando se deparou com o agressor, após o apito final do árbitro. André Silva terá ficado com ferimentos no lábio, enquanto que o adepto do Vizela fugiu sem ser identificado pelas autoridades.

Além disso, um elemento da SAD do Vizela pediu desculpas ao jogador pelo sucedido, sendo que do lado do Penafiel, não deverá ser apresentada qualquer queixa pela agressão.