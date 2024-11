Na manhã deste sábado, na 11.ª ronda da II Liga, o Penafiel alcançou a segunda vitória consecutiva, retomando a liderança.

Na receção ao Felgueiras, os comandados de Hélder Cristóvão operaram a reviravolta na segunda parte, triunfando por 2-1.

Depois de o defesa central Pedro Rosas inaugurar o marcador aos 41m, a favor dos forasteiros, o lateral Miguel Maga repôs a igualdade, aos 55m.

Entre trocas e cartões amarelos, o marcador voltou a mudar aos 90+7m, confirmando o ascendente dos anfitriões. Esquecido na pequena área, o «baixinho» Zé Leite aproveitou um primeiro desvio do defesa Rúben Pereira e consumou a «remontada».

Entre abraços, o avançado do Penafiel aproveitou o sexto golo na II Liga para replicar a máscara de Gyökeres.

Assim, o Penafiel totaliza 24 pontos e retoma a liderança isolada, aguardando pelo desfecho do Feirense-Tondela (2.º). Segue-se a receção ao Mafra (15.º), a 1 de dezembro.

Por sua vez, o Felgueiras encaixou a terceira ronda sem vencer, permanecendo no nono lugar, com 12 pontos, igualado por Vizela, Alverca e U. Leiria. Na próxima ronda, jogam em casa, diante do Torreense (8.º).