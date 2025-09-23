O treinador Pedro Russiano deixou o comando técnico do Penafiel.

Segundo a agência Lusa, que cita fonte ligada ao processo, os termos da rescisão de contrato com o treinador de 40 anos ainda não estão definidos, mas o técnico já não orientou o treino desta terça-feira.

Vencedor do Campeonato de Portugal na época passada, ao serviço do Lusitano de Évora, Russiano deixa o Penafiel no penúltimo lugar da II Liga, com apenas dois pontos ao fim de cinco jornadas. No último fim de semana, a equipa duriense foi afastada da Taça de Portugal, frente ao Portimonense SC, do Campeonato de Portugal, nos penáltis (2-4).

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?