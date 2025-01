O Penafiel não foi além de um empate a um golo na receção ao Vizela, num jogo a contar para a 19.ª jornada da II Liga.

Na liderança da prova e com o objetivo de a manter, a equipa da casa entrou melhor e logo aos sete minutos já vencia por 1-0, graças ao golo de Sodiq Fatai. Uma primeira parte de maior qualidade do Penafiel não resultou em mais golos e isso acabou por custar o triunfo, já na segunda parte.

O Vizela voltou dos balneários motivado e realizou 45 minutos de alto nível, com oportunidades de golo e uma certeira, que viu Vivaldo Semedo atirar a contar (73 minutos), fixando o resultado em 1-1.

Ora, este resultado podia ter sido aproveitado pelo Tondela, que na visita ao aflito FC Porto B não conseguiu fazer melhor do que também empatar a dois golos.

Aos 21 minutos, os azuis e brancos colocaram-se em vantagem, por intermédio de Felipe Silva, mas essa vantagem durou pouco mais de três minutos, já que a infelicidade de Dinis Rodrigues levou o esférico até ao interior da baliza beirã.

À passagem da meia-hora de jogo, reviravolta no marcador e tudo graças a Bebeto, que confirmou o segundo golo do Tondela. Ainda assim, o que podia ter sido uma aproximação à liderança da prova, acabou por não dar em nada. Leonardo Vonic marcou para o FC Porto B aos 57 minutos e até final, o resultado não mais se alterou.

Assim sendo, o Penafiel mantém-se no primeiro lugar da II Liga, com 37 pontos somados, mais três do que o Tondela.

Veja aqui os outros resultados deste domingo:

Mafra-Oliveirense, 0-0

U. Leiria-Portimonense, 1-0