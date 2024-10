Golpe de teatro em Alverca onde o Penafiel viu escapar-lhe uma vitória por entre os dedos com uma penalidade convertida pelos ribatejanos aos 90+12 que ditou um empate 2-2, em jogo da 8.ª jornada da II Liga. A equipa liderada por Hélder Cristóvão, ainda sem derrotas, segue no primeiro lugar da classificação, mas fica apenas com mais dois pontos do que o Tondela e do que o Benfica B.

O conjunto duriense entrou a vencer na visita ao Ribatejo, com Gabriel Barbosa a abrir o marcador aos 24 minutos, mas o Alverca empatou logo a seguir, aos 30, com um golo de Anthony Carter.

Já na segunda parte, aos 62 minutos, os visitantes recuperaram a vantagem, com um golo de Zé Leite e o Penafiel parecia lançado para a sexta vitória da temporada, mas o Alverca ainda viria a ter uma palavra a dizer.

Depois de muitas bolas bombeadas para a área do Penafiel, o árbitro acabou por assinalar um penálti, aos 90+10, por um alagado corte com o braço do capitão João Miguel. Anthony Carter, desde a marca dos onze metros, bisou no jogo e reclamou um ponto para a equipa da casa que continua sem conseguir vencer no seu reduto.

Com este empate, o Penafiel, ainda sem derrotas (5 vitórias e 3 empates), fica com apenas mais dois pontos do que o Tondela e Benfica B, mas com a equipa do Seixal ainda com um jogo em atraso.

Confira a classificação da II Liga