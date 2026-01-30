Penafiel e Leixões empataram a zero, esta sexta-feira, em jogo da 20.ª jornada da II Liga.

A jogar em casa, os durienses somaram um empate que permite estancar a série de três derrotas consecutivas, no entanto, ainda insuficiente para deixar o último lugar. O Penafiel é 18.º classificado, com 20 pontos, a dois do Leixões, que ocupa o 15.º posto, mas poderá cair novamente para zona de descida, dependendo do que farão Portimonense (22 pontos) e Farense (21) nesta ronda.

Resultados e classificação da II Liga