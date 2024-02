O Penafiel empatou a uma bola com a Oliveirense, este sábado, em jogo da jornada 20 da II Liga.

A equipa penafidelense dominou a primeira parte, mas não foi capaz de marcar. O nulo, ao intervalo, penalizava a falta de eficácia da equipa da casa. A Oliveirense, valha a verdade, não fez melhor, nas poucas jogadas de perigo que criou.

As equipas tentaram mudar de ritmo para a segunda parte, mas só aos 75 minutos surgiu o primeiro golo: João Silva colocou o Penafiel em vantagem com um remate simplesmente imparável.

O Penafiel parecia embalado para a conquista dos três pontos – e até podia ter aumentado a vantagem - mas a Oliveirense empatou o jogo aos 89 minutos, num cabeceamento de João Paulo.

O empate deixa o Penafiel no 12º lugar, com 25 pontos. A Oliveirense está duas posições mais abaixo, com 22.