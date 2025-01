Esta segunda-feira, o Penafiel empatou no terreno da Oliveirense, por 2-2, e perdeu pontos para o Benfica B, segundo lugar da II Liga.

Num duelo entre o líder e o lanterna vermelha, o marcador foi inaugurado pela Oliveirense, aos 13 minutos, com golo de Casimiro. Na segunda parte, aos 52 minutos, Gabriel Barbosa chegou ao empate.

No entanto, a Oliveirense reagiu e voltou a assumir a liderança da partida, desta vez através de Nagata. O Penafiel ainda conseguiu empatar, aos 84 minutos, autoria de Ewerton, e resgatou um ponto fora de portas.

Com este resultado, a equipa de Penafiel está em primeiro lugar, com 36 pontos, apenas mais dois que o Benfica B, que bateu o Leixões (4-0). A Oliveirense está em último, com 10.

