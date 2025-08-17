Penafiel e Oliveirense empataram sem golos num dia em que o futebol ficou para segundo plano. Este encontro, referente à segunda jornada da II Liga, marcou o primeiro jogo oficial em casa do Penafiel após a perda do antigo jogador André Silva e do irmão Diogo Jota.

André Silva, recorde-se, representou os Rubro-Negros durante as duas ultimas temporadas. Foram realizados, assim, aplausos nos minutos 20 e 30 da partida. Foi também realizada, ao minuto 78, uma homenagem a Joaquim Oliveira, empresário e fundador da Sport Tv que faleceu este sábado aos 78 anos.

No que toca ao jogo jogado, a partida ficou marcada por um bom nível de intensidade. Ambas as equipas tiveram oportunidades de fazer o golo que poderia dar a vitória, mas não conseguiram concretizar.

O apito final ditou um empate sem golos. Com este resultado, o Penafiel conquista o primeiro ponto da temporada, depois da derrota na primeira jornada. A Oliveirense, por sua vez, regista os segundo empate consecutivo.





