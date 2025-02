A 21.ª primeira jornada da II Liga foi uma jornada para esquecer para o trio da frente do Campeonato.

Depois de Tondela e Benfica B terem sido derrotados, foi a vez do Penafiel escorregar em casa frente ao Paços de Ferreira e perder por 1-2.

No entanto, a equipa penafidelense até começou melhor. Logo ao primeiro minuto Reka abriu o marcador e deu a vantagem aos homens de Hélder Cristóvão.

A alegria do primeiro golo durou pouco. Marcos (3m) igualou a partida e Rui Fonte (31m) fez a reviravolta no marcador a favor do Paços de Ferreira.

Com este desaire, o Penafiel falha o acesso ao primeiro lugar e continua em segundo com 37 pontos, com pior diferença de golos do que o Tondela, que lidera com a mesma pontuação. Já o Paços de Ferreira sobe ao 12.º lugar com 26 pontos.

Veja aqui o resumo da partida: