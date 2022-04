O Penafiel venceu esta sexta-feira o Leixões por 1-0, no Estádio do Mar, em Matosinhos, no duelo de abertura da 28.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Edson Farias, na segunda parte, aos 49 minutos de jogo, valeu os três pontos aos comandados de Filipe Rocha, que somam a primeira vitória fora em 2022 no campeonato. Os penafidelenses não tinham mesmo ganho nas seis anteriores deslocações para a II Liga.

O Leixões, que vinha de oito jornadas consecutivas sem perder (cinco vitórias e três empates), volta a ser derrotado na II Liga, algo que não acontecia há cerca de dois meses: a 30 de janeiro, perdeu com a Académica, por 1-0.

Na classificação, o Penafiel chega aos 38 pontos e é oitavo à condição, ficando à espera do que o Mafra, que tem 36 pontos e menos um jogo, faça nesta jornada. O Leixões é sétimo, com os mesmos 40 pontos. Não vai perder posição nesta ronda.