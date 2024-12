O Penafiel perdeu por 3-0 na visita ao Feirense, na manhã deste sábado, na 13.ª jornada da II Liga.

Segundo classificado à partida para esta ronda, com 25 pontos, o conjunto comandado por Hélder Cristóvão pode ser ultrapassado pelo Benfica B, que é terceiro (24 pontos) e recebe a União de Leiria também este sábado. Esta foi a primeira derrota do Penafiel esta época na condição de visitante.

No Marcolino de Castro, o nulo foi desfeito em cima do minuto 40, com um golaço de fora da área do inglês Nile John.

Já em tempo de descontos da primeira parte, Reko viu vermelho direto (45+4m) por agredir um adversário com um soco na zona da barriga, o que complicou a tarefa aos durienses.

Logo no início da segunda parte, um autogolo de João Miguel (49m) praticamente desfez as dúvidas quanto ao vencedor, mas Amine Rehmi ainda viria a dilatar a vantagem do Feirense, aos 79 minutos.

A equipa de Vítor Martins regressa aos triunfos e sobe, à condição, ao oitavo lugar.

