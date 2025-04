O Penafiel somou a terceira derrota consecutiva, ao perder por 1-0 na visita ao Felgueiras, um resultado que poderá comprometer as contas na luta pela subida.

O único golo do encontro foi apontado já em tempo de descontos, aos 90+4 minutos. Na sequência de um canto, a bola sobrou para Eric Ayiah que, ao segundo poste, bateu Manuel Baldé, apesar de o guarda-redes dos durienses ainda ter tocado na bola.

Este desaire deixa o Penafiel no sexto lugar, com 43 pontos, mas a equipa de Hélder Cristóvão ainda poderá cair na tabela nesta 28.ª jornada. Os rubro-negros estão a três pontos do Alverca, que é terceiro, em posição de play-off, mas ainda não entrou em campo.

Já o Felgueiras, deu um passo importante na luta pela permanência, ao isolar-se no 12.º posto, com 34 pontos, mais nove do que o FC Porto B, que ocupa o primeiro lugar abaixo da «linha de água».

Noutro dos jogos da tarde, Marítimo e Leixões empataram a um golo nos Barreiros.

Bica, com um cabeceamento ao segundo poste, adiantou o conjunto de José Mota aos 12 minutos, mas a equipa de Ivo Vieira chegou ao empate aos 55, por Francisco França.

O Marítimo é 11.º classificado, com 34 pontos, enquanto o Leixões isola-se à condição, no 13.º lugar, com 31.