A Direção Executiva da Liga autorizou que o Penafiel-Sporting B, da 11.ª jornada da II Liga, seja realizado no Estádio Municipal de Vizela, devido à substituição do relvado na casa do Penafiel.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a entidade que organiza a competição adianta que o Penafiel não pôde utilizar o Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, indicado como estádio substituto, porque está a acontecer uma «intervenção no respetivo relvado».

Assim, a solução encontrada foi o Estádio Municipal de Vizela, em Vizela. Está a decorrrer uma substituição do relvado no Estádio Municipal 25 de Abril, casa habitual do Penafiel.

Os penafidelenses ocupam o antepenúltimo lugar da tabela, em 16.º posto, com nove pontos em outros tantos jogos. O Sporting B é líder, com 18 pontos em oito partidas.