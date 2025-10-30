II Liga: Penafiel-Sporting B vai ser realizado em Vizela
Podia ser jogado em Paços de Ferreira, mas está acontecer uma intervenção no relvado do Estádio Capital do Móvel
A Direção Executiva da Liga autorizou que o Penafiel-Sporting B, da 11.ª jornada da II Liga, seja realizado no Estádio Municipal de Vizela, devido à substituição do relvado na casa do Penafiel.
Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a entidade que organiza a competição adianta que o Penafiel não pôde utilizar o Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, indicado como estádio substituto, porque está a acontecer uma «intervenção no respetivo relvado».
Assim, a solução encontrada foi o Estádio Municipal de Vizela, em Vizela. Está a decorrrer uma substituição do relvado no Estádio Municipal 25 de Abril, casa habitual do Penafiel.
Os penafidelenses ocupam o antepenúltimo lugar da tabela, em 16.º posto, com nove pontos em outros tantos jogos. O Sporting B é líder, com 18 pontos em oito partidas.