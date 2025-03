No primeiro duelo da II Liga neste sábado, para a 26.ª jornada, Académico de Viseu e Penafiel travaram um confronto bastante disputado que ficou decidido pelo golo de Yuri Araújo, a favor dos viseenses.

O Académico de Viseu interrompeu uma série de cinco jogos consecutivos a empatar para levar de vencida o Penafiel em casa. Araújo marcou o sétimo golo esta temporada, beneficiando de uma bela assistência de Ott, com um cruzamento rasteiro, aos sete minutos de jogo.

Assim, o Penafiel pode cair na tabela, consoante os resultados de Chaves, Vizela e Benfica B. Para já, ficam à condição em segundo lugar com 43 pontos. O Académico soma três pontos e garante 37, um valor que já permite algum conforto na permanência do clube, em 10.º lugar. Não vai perder posição ao fim da jornada (tem à condição sete pontos de vantagem para o 11.º classificado) e igualou, à condição, a União de Leiria, 9.º com 37.