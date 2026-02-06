VÍDEO: Penafiel vence Desp. Chaves e sai dos lugares de descida
Flavienses não vencem há seis jornadas na competição
Flavienses não vencem há seis jornadas na competição
O Penafiel surpreendeu e venceu no terreno do Desportivo de Chaves (1-0) num encontro a contar para a 21.ª jornada da II Liga. Com este triunfo pela margem mínima, os «rubro-negros» saem, à condição, dos lugares descida.
Soma Anzai, japonês que reforçou o Penafiel vindo do FC Tokyo, vestiu a capa de herói na estreia. O médio de 23 anos saltou do banco o marcou o golo que deu o triunfo à formação forasteira (54m).
Estreia de sonho para Anzai 🇯🇵— sport tv (@sporttvportugal) February 6, 2026
O japonês saltou do banco para garantir 3 preciosos pontos para os penafidelenses 🤩#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #GDChaves #FCPenafiel #bwinlp pic.twitter.com/EQLd51OcNP
Com este resultado (1-0), o Penafiel sobe quatro lugares e assume a 14.ª posição com 23 pontos. O Desp. Chaves, por sua vez, não vence há seis jogos consecutivos e segue, para já, no 11.º posto com 27 pontos.
Confira os jogos e a classificação da II Liga.