O Penafiel surpreendeu e venceu no terreno do Desportivo de Chaves (1-0) num encontro a contar para a 21.ª jornada da II Liga. Com este triunfo pela margem mínima, os «rubro-negros» saem, à condição, dos lugares descida.

Soma Anzai, japonês que reforçou o Penafiel vindo do FC Tokyo, vestiu a capa de herói na estreia. O médio de 23 anos saltou do banco o marcou o golo que deu o triunfo à formação forasteira (54m).

Com este resultado (1-0), o Penafiel sobe quatro lugares e assume a 14.ª posição com 23 pontos. O Desp. Chaves, por sua vez, não vence há seis jogos consecutivos e segue, para já, no 11.º posto com 27 pontos.

Confira os jogos e a classificação da II Liga.

 

RELACIONADOS
II Liga: FC Porto B vence Académico Viseu com bis de Vonic
Liga volta a chumbar revalidação do mecanismo de solidariedade da UEFA
OFICIAL: José Faria é o novo treinador do Farense
II Liga: Jorge Pinto deixa comando técnico da Oliveirense