O Penafiel venceu fora o Portimonense por 2-0 e segurou a liderança da II Liga com 14 pontos, mais um do que o Benfica B.

O primeiro golo do jogo surgiu logo no minuto inaugural, quando Nuno Campos marcou na própria baliza. Robinho, aos 65 minutos, deu conforto aos penafidelenses, que terminaram o jogo reduzidos a dez por expiulsão de Fatai.

Num dos outros jogos do dia, o Tondela goleou em casa o vizinho o Académico Viseu por 4-1.

Ricardo Alves inaugurou o marcador para os anfitriões aos 16 minutos e logo a seguir Roberto dobrou a vantagem.

Numa primeira parte agitada, Yuri Araújo reduziu ainda antes da meia-hora, mas Pedro Maranhão repôs distâncias ao minuto 38.

Na segunda parte, numa altura em que os viseenses já estavam reduzidos a dez (Aindara foi expulso aos 77m por acumulação de amarelos, Pedro Maranhã bisou, fixando o resultado final aos 83 minutos.

O Tondela está no 3.º lugar da II Liga (em fase de subida) com dez pontos, os mesmos do Académico Viseu.