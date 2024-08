Depois da reviravolta conseguida na jornada de abertura, o Penafiel afirmou-se como uma das equipas a ter em conta na II Liga, ao vencer, este domingo, por 2-1, na visita ao Vizela.

Com Manuel Baldé na baliza – Hélder Cristóvão tinha prometido a titularidade ao guarda-redes, apesar do desempenho na primeira jornada – os durienses adiantaram-se à passagem do minuto 27, graças a um golo de Zé Leite.

Na segunda parte, Robinho dilatou a vantagem, aos 61 minutos.

O Vizela ainda conseguiu reduzir aos 74, por Heinz Morschel, mas não evitou o desaire.

Com seis pontos em duas jornadas, o Penafiel é líder isolado, à condição. Só o Leixões, caso vença em Chaves, conseguirá apanhar a equipa penafidelense na tabela nesta jornada. Já o Vizela, segue com três pontos.

