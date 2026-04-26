O FC Porto B perdeu neste domingo frente ao Penafiel (3-0), no Estádio Municipal 25 de abril, em partida da 31.ª jornada da II Liga.

Já em período de compensação do primeiro tempo, foi assinalado penálti na sequência de um braço na bola de Kaio Henrique e o experiente Reko não perdoou da marca dos 11 metros (45m+4).

Na segunda parte, Zé Leite marcou por duas vezes num par de minutos (77m e 79m) e sentenciou a partida. Por fim, é de assinalar a estreia de Abdu Cassamá, de apenas 15 anos, no futebol profissional. O jogador internacional por Portugal pertence aos quadros do FC Porto desde 2022.

O FC Porto é oitavo classificado, com 42 pontos. Já o Penafiel soma mais três pontos importantes para a manutenção, atingindo 38 (14.º)