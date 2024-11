O Penafiel deslocou-se ao Estádio dos Barreiros, este sábado, e venceu o Marítimo por 1-2, assegurando a liderança da II Liga, pelo menos, até ao dia de amanhã.

O conjunto da casa entrou de rompante no encontro e colocou-se na frente do marcador passados 35 segundos do apito inicial. O Marítimo chegou rapidamente à área adversária e Carlos Daniel aproveitou um passe de Patrick para colocar o conjunto de Rui Duarte em vantagem.

Apesar do começo fulgurante, o Marítimo não conseguiu travar a ofensiva do Penafiel, que restabeleceu a igualdade 30 minutos depois. Reko foi o responsável por fazer o empate na partida.

Já na segunda parte, a equipa visitante viria mesmo a fazer a reviravolta no encontro através de Robinho que, aos 61 minutos, sentenciou mesmo os anfitriões à derrota.

Até ao fim, o Penafiel conseguiu segurar os três pontos e subiu assim à liderança da II Liga de forma provisória, aguardando agora o jogo do Tondela para confirmar a condição, ou não. Já o Marítimo, que está em quinto, pode descer ao sétimo lugar ainda esta jornada.