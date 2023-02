O Penafiel venceu esta sexta-feira na Trofa por 2-1, atingindo a marca dos 30 pontos à 22.ª ronda da II Liga, numa altura em que soma quatro jogos consecutivos a pontuar na competição.

Os golos de Adriano Castanheira, aos sete minutos, e Roberto, aos 50, deram ao Penafiel a vitória frente ao Trofense, que ainda reduziu por Stevy Okitokandjo, aos 74, numa partida fortemente marcada pela expulsão de Mozino em cima do intervalo, por acumulação de amarelos.

Com este resultado, o Penafiel atingiu o sexto lugar da classificação da II Liga, com 30 pontos, enquanto o Trofense continua em 17.º, em posição de despromoção, com 19, e vê assim a sua sequência de duas vitórias seguidas ser interrompida.