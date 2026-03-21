O Vizela foi vencer ao terreno do Penafiel por 1-0, em jogo a contar para a 27.ª jornada da II Liga.

Numa primeira parte sem grande história, José Sampaio abriu o marcador aos 57 minutos. O defesa-central de 21 anos somou o terceiro golo da temporada, em 14 jogos pela equipa principal.

Até ao final da partida, a formação visitante manteve o volume ofensivo, impedindo que o Penafiel chegasse à igualdade no marcador. 

Com este resultado, o Vizela sobe, à condição, ao terceiro lugar, com 44 pontos. Por outro lado, o Penafiel é 15.º classificado, com 29 pontos, e aproxima-se ainda mais dos lugares de descida.

