Zé Leite foi distinguido, esta quarta-feira, como «Jogador do Mês» da II Liga. A eleição protagonizada pelos treinadores culminou em 31,62 por cento de votos favoráveis ao avançado.

Aos 25 anos, este extremo, veloz e tecnicista, arrancou a época de estreia em Penafiel com quatro golos e uma assistência em três jogos.

No arranque do campeonato, «Zé Bala» bisou diante da Oliveirense, emblema que representou entre 2022 e 2024. Seguiram-se golos em Vizela e diante do Tondela.

Por isso, o avançado lidera a lista dos goleadores, seguido pelo colega Gabriel Barbosa, além de Yuri Araújo (Ac. Viseu), Paulo Vítor (Portimonense), Martim Tavares (Marítimo) e Roberto (Tondela), todos com três golos.

Na distinção de «Jogador do Mês», Zé Leite superou a dupla Yuri Araújo e Paulinho, do Académico de Viseu.

Depois de arrecadar o prémio de «Avançado do Mês», o extremo vinca o promissor arranque de temporada, apontando à melhor da carreira.

A II Liga é liderada pelo Académico de Viseu – cujo treinador, Rui Ferreira, e o defesa André Almeida receberam os respetivos prémios da Liga – e pelo Penafiel, empatados com 10 pontos.

Por fim, o médio Reko, do Penafiel, foi distinguido como o melhor na posição em agosto.

Na 5.ª jornada, o emblema duriense receberá o FC Porto B (14.º), enquanto os «Viriatos» receberão a União de Leiria (7.ª).