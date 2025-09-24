Pedro Russiano e Penafiel ainda longe de acordo para a rescisão
Valores propostos pela SAD penafidelenses não agradaram ao técnico. Assunto está entregue aos advogados de Russiano
Pedro Russiano e o Penafiel estão distantes de um acordo para a rescisão do contrato que liga o treinador ao emblema duriense até ao final da temporada, sabe o Maisfutebol.
O treinador de 40 anos esteve reunido com os responsável penafidelenses na manhã desta terça-feira - motivo que levou à remarcação do treino para a parte da tarde - tendo-lhe sido comunicado que o jogo com o Portimonense B para a Taça de Portugal tinha sido o último no comando técnico da equipa.
Uma decisão unilateral a que se seguiu uma proposta de rescisão com valores que não agradaram a Russiano e que fazem com que um entendimento para o término imediato do vínculo esteja ainda distante. O assunto está agora entregue aos representantes legais do técnico.
Contratado no verão ao Lusitano de Évora após vencer a última edição do Campeonato de Portugal, Pedro Russiano foi afastado do comando do Penafiel após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Portimonense B (após desempate da marca de penáltis) e um arranque de II Liga com dois pontos somados em cinco jogos.
