O Penafiel chegou a acordo com o Lusitano de Évora para garantir a contratação do treinador Pedro Russiano, sabe o Maisfutebol.

O técnico de 40 anos tinha mais um ano de contrato com os alentejanos, mas os dois clubes negociaram para consumar um interesse que já havia sido noticiado pelo nosso jornal no início de junho.

Pedro Russiano venceu o Campeonato de Portugal, ao derrotar o Vitória de Guimarães B na final. Somou seis vitórias em seis jogos na fase de subida à Liga 3 e liderou a equipa com melhor ataque e defesa no Campeonato de Portugal. Já na Taça, eliminou Académico de Viseu, Estoril e AVS e só caiu aos pés do Sporting de Braga.

O Penafiel, que terminou a II Liga no 11.º lugar, teve 90 por cento sua SAD recentemente adquirida pelo multimilionário espanhol Juan Carlos Escotet, que também é dono do Deportivo da Corunha.