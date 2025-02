O Penafiel recebeu e venceu o Portimonense por 3-0, colocando assim um ponto final na série de cinco jogos consecutivos sem vencer (três derrotas e dois empates).

No Estádio Municipal 25 de Abril, a equipa da casa teve uma primeira parte demolidora, com André Silva a adiantar o Penafiel no encontro (5 minutos) e aos 26 foi a vez de Robinho fazer o 2-0.

Pelo meio, o conjunto da casa viu um golo ser anulado por fora de jogo de Gustavo Fernandes, mas em cima do intervalo, uma infelicidade de Kobayashi acabou por colocar o marcador nuns expressivos 3-0. Ricardo Pessoa ainda mexeu na equipa ao intervalo, mas o resultado não sofreu alterações.

Assim sendo, o Penafiel igualou o Tondela na liderança da II Liga, ainda que os beirões tenham um jogo a menos e possam voltar a ampliar a vantagem para três pontos.