Em partida a contar para a 12.ª jornada da II Liga, o Penafiel e o Mafra empataram a um golo. Assim, os penafidelenses da partida arriscam-se a perder o primeiro lugar e a acabar a jornada no terceiro lugar da tabela.

Os rubro-negros até começaram melhor, ao conquistarem uma grande penalidade aos 7 minutos, que Gabriel Barbosa acabou por desperdiçar. Ainda assim, o mesmo Gabriel Barbosa acabou por redimir-se 5 minutos depois, ao fazer o golo para a equipa da casa, a passe de João Silva.

No entanto, o Mafra viria a restabelecer a igualdade menos de 10 minutos depois, com Ilheanacho a fazer um golo de belo efeito, com o nigeriano a picar a bola por cima do guardião do Penafiel.

Na segunda parte, os visitantes ainda ameaçaram a reviravolta no encontro, mas Yacouba Maiga, que tinha marcado aos 47 minutos, viu o golo ser anulado por fora de jogo. O mesmo aconteceu nos minutos de desconto, quando Guilherme Ferreira marcou um autogolo que determinaria o Penafiel como vencedor, mas foi também anulado porque André Silva estava em posição irregular.

Com este resultado, a equipa do Oeste soma um ponto importante na luta pela manutenção, tendo agora 11 pontos no 15.º lugar, um acima da linha de água. Já o Penafiel, que era líder à partida para esta jornada, pode deixar de o ser, caso Tondela e benfica B vençam os respectivos encontros.