O Penafiel anunciou, esta terça-feira, que a sociedade Iberian Football Venture, participada pelo dono do Deportivo da Corunha, Juan Carlos Escotet, adquiriu 90 por cento do capital social da SAD.

Através de um comunicado, o clube da II Liga confirmou a alteração na estrutura acionista, sendo que a operação ficará «formalizada nos próximos dias». O multimilionário espanhol surge na recente lista da revista Forbes como o sexto cidadão mais rico de Espanha, com uma fortuna estimada em 4,1 mil milhões de euros. Além disso, Escotet é o presidente do banco «ABANCA» e lidera o conselho de administração do Kopke Group, uma das mais antigas casas de vinho do Porto.

No mesmo comunicado, o Penafiel esclarece que esta operação tem como objetivo «impulsionar o desenvolvimento dos jogadores» e «assegurar a solidez institucional e desportiva do clube a longo prazo».

«O Penafiel abre uma nova etapa. A prioridade foi garantir uma transição ordenada e com garantias para a continuidade e o futuro do clube. Por isso, o critério orientador não foi o económico, mas sim assegurar a solidez institucional e desportiva do clube a longo prazo. A futura proprietária mostrou sensibilidade e compromisso com a história do Penafiel, com a sua identidade e comunidade. Ambas as partes expressam o agradecimento a todos os que fazem parte do Penafiel», pode ler-se.

Leia aqui o comunicado do Penafiel na íntegra: