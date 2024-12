O Penafiel venceu este domingo o Torrense por 0-1, em Torres Vedras, e subiu à liderança da II Liga, partilhada com o Tondela, ambos com 31 pontos. Já a União de Leiria regressou hoje às vitórias, depois de derrotar a Oliveirense por 1-2, em jogo da 15.ª jornada da segunda divisão, em Oliveira de Azeméis.

Na condição de visitante, o Penafiel alcançou um triunfo importante frente ao Torrense por 1-0, graças a um golo marcado aos 86 minutos, na sequência de uma grande penalidade falhada por João Silva, que o próprio acabou por emendar.

Este resultado permitiu à equipa de Hélder Cristóvão apanhar os beirões no topo da II Liga. O Torrense de Tiago Fernandes, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de se aproximar mais do segundo lugar e continua no terceiro posto com 25 pontos.

Já em Oliveira de Azeméis, Singh colocou a União de Leiria em vantagem aos 22 minutos, ao converter uma grande penalidade sofrida por ele próprio. Alisson ampliou para 2-0 aos 68 minutos, com um remate certeiro após jogada individual. Zé Manuel ainda reduziu para a Oliveirense aos 73 minutos, com um remate colocado à entrada da área, mas não foi suficiente para evitar os três pontos da equipa da casa.

Com esta vitória, a equipa de Leiria sobe ao 9.º lugar, com 21 pontos, enquanto que a Oliveirense permanece no último lugar da tabela, com apenas seis.