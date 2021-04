FC Porto B e Estoril empataram este domingo a dois golos, no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, em jogo da 29.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O líder do campeonato chegou ao intervalo a vencer por dois golos de diferença. Aziz inaugurou o marcador aos cinco minutos e Zé Valente, de penálti, assinou o 0-2 no marcador já em cima do descanso (45+5m), marcando o castigo máximo à «Panenka».

Na segunda parte, porém, os dragões reagiram com eficácia e Kelvin Boateng, após um grande passe de Fábio Vieira, reduziu distâncias: 1-2 aos 57 minutos. Pouco depois, Mor Ndiaye fez o 2-2 final, aos 60 minutos de jogo.

Com este resultado, o Estoril vê diminuir a vantagem na liderança, que ainda assim é bem folgada: 64 pontos, para 52 do Vizela e da Académica, equipas que ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. O Desp. Chaves, que tem um jogo a menos, também pode ficar a 12 pontos da equipa da linha, caso vença o Académico de Viseu ainda este domingo.

Já o FC Porto B somou o segundo empate seguido e ocupa o 18.º e último lugar, com 26 pontos.

O golo de Kelvin Boateng no FC Porto-Estoril:

No outro jogo do início da tarde, houve também empate a dois golos, no Penafiel-Cova da Piedade. João Vieira adiantou a equipa de Almada (25m) na primeira parte. Depois, Capela (51m) e Wagner (59m) deram a volta ao resultado, mas João Oliveira ainda marcaria para os visitantes (73m), para o 2-2 final.

Este domingo, a Académica venceu o Casa Pia em Pina Manique, de manhã.