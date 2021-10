Penafiel e Rio Ave empataram a uma bola, esta manhã, no estádio 25 de Abril, numa partida da 9.ª jornada da II LIga.



O conjunto de Vila do Conde tinha a possibilidade de isolar à condição na liderança da prova. Por isso, os vilacondenses entraram com tudo e aos cinco minutos já venciam. Joca recebeu ainda no seu meio-campo, correu até à entrada da área contrária e atirou colocado para o fundo da baliza dos durienses. Um golaço!



O Penafiel melhorou após o intervalo e revelou-se sempre a equipa mais perigosa. Foi, quase sem surpresas, que a equipa de Pedro Ribeiro igualou a contenda. Se Jhonatan teve reflexos para negar o golo a Ronaldo Tavares, nada pôde fazer perante o pontapé certeiro de Roberto.



O Rio Ave ainda dispôs de uma ocasião soberana por Aziz nos minutos finais, mas o resultado não sofreu alterações. Os vilacondenses igualaram o líder Feirense com 18 pontos, ainda que à condição, enquanto o Penafiel é quarto com 14 pontos.