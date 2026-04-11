VÍDEO: Penafiel vence Académico de Viseu num jogo com sete golos
Formação de Viseu perde por 4-3 e pode complicar as contas da subida
Formação de Viseu perde por 4-3 e pode complicar as contas da subida
O Penafiel recebeu e venceu o Ac. Viseu por 4-3, em jogo a contar para a 29.ª jornada da II Liga. Com esta vitória, os rubro-negros somaram o segundo triunfo consecutivo no campeonato, fugindo um pouco mais aos lugares perigosos.
Numa partida com sete golos (!), Sery fez balançar as redes bem cedo na partida (10m). Contudo, a vantagem durou apenas seis minutos, porque Kahraman empatou a partida aos 16 minutos com o quinto golo da temporada.
Antes do intervalo, Davo bisou (22m, 32m) e colocou o resultado em 3-1, dando uma vantagem que parecia garantir uma vitória tranquila face ao segundo classificado.
No segundo tempo, o Académico de Viseu não se fez rogado e correu atrás da desvantagem. André Clóvis - melhor marcador da II Liga - reduziu à hora de jogo e o empate foi confirmado pelos pés de Mortimer. No entanto, a vitória caiu para o lado do Penafiel com um autogolo caricato do guarda-redes adversário, aos 85 minutos.
Com este resultado, o Penafiel soma a segunda vitória consecutiva e ocupa o 13.º lugar, com 35 pontos. O Académico de Viseu, por sua vez, mantém-se na segunda posição, com 50 pontos, mas pode complicar as contas da subida, porque se o Torreense vencer o Chaves fica apenas a um ponto de distância.