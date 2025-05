O Paços de Ferreira e o Belenenses anunciaram em conjunto que os bilhetes para os dois jogos do playoff de manutenção/despromoção da II Liga serão gratuitos.

Sob o lema «o melhor Playoff da História», as duas formações divulgaram a notícia nas redes sociais.

⚽️Este vai ser o melhor Playoff da História?



💙💛 #Belenenses e @fcpf querem que seja, por isso preparam uma grande festa do futebol, com todos os sócios e adeptos convidados a comparecer nos estádios do Restelo e da Capital do Móvel para 2 duelos com entrada livre. #tweetpastel pic.twitter.com/RGh6NRMEiA — Os Belenenses (@CFosBelenenses) May 19, 2025

Rui Abreu, presidente dos «Castores», já reagiu e apelou para que se faça «a festa do futebol» quer no Estádio do Restelo, quer no Estádio Capital do Móvel.

A entrada nos dois jogos será gratuita para toda a gente. Encham o Restelo e o Capital do Móvel. Façamos juntos, a festa do futebol! https://t.co/t6OXaHGKbY — Giga de Paços (@giga_de_pacos) May 19, 2025

De recordar, o Paços de Ferreira ficou no 16.º lugar da II Liga e vai jogar contra o terceiro classificado da Liga 3, que foi o Belenenses. O primeiro jogo será no próximo dia 24 de maio, no Restelo pelas 19h. A segunda mão irá disputar-se no estádio Capital do Móvel, dia 1 de junho às 17h.