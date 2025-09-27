O Portimonense deslocou-se até ao reduto do Académico de Viseu e venceu por 3-2, com destaque para o «bis» de Tamble Monteiro.

No Estádio do Fontelo, o emblema algarvio entrou da melhor forma no encontro e aos sete minutos já vencia por 1-0, graças ao golo do avançado guineense. Seguiram-se golos para ambas as equipas, com Zamora a restabelecer a igualdade no marcador e Djassi a fazer o 2-1 a favor dos visitantes.

Só que o momento do jogo estava guardado para os 34 minutos, quando Tomás Domingos viu o cartão vermelho direto e deixou o Académico de Viseu reduzido a dez elementos.

Desta forma, o Portimonense tomou conta do jogo e já na segunda parte ampliou a vantagem no resultado, com o «bis» de Tamble Monteiro. Até final, Michelis ainda deu esperança aos adeptos da casa, mas sem sucesso.

Este resultado deixa o Portimonense na quinta posição da II Liga, com dez pontos em seis jornadas, mais cinco do que o Académico de Viseu, que ocupa a 14.ª posição.