Golpe de teatro em Portimão!

O Portimonense garantiu três pontos importantíssimos num jogo completamente de loucos. Na receção ao Lusitânia de Lourosa, a equipa de Portimão perdia por 2-1... até que marcou dois golos na compensação para confirmar a vitória (3-2).

As redes abanaram pela primeira vez no tempo de compensação da primeira metade. Francisco Canario acabou por fazer o golo pela formação e Portimão. Porém, foi anulado por fora-de-jogo.

No inicio do segundo tempo, o mesmo Canario teve uma oportunidade de ouro para agora sim inaugurar o marcador, mas o avançado ex-Sporting falhou uma grande penalidade (48m).

Quem não marca, sofre. A realidade foi mesmo essa.

Dez minutos depois, Burno Faria, defesa de 21 anos, fez o primeiro golo do encontro a favor do Lusitânia Lourosa (58m). A equipa de Pedro Miguel aproveitou o bom momento e dilatou a vantagem pouco depois pelos pés de Luís Rocha, defesa ex-V. Guimarães (61m).

O Portimonense conseguiu reagir ao golo e foi capaz de reduzir cinco minutos depois, com o tiro certeiro do ganês Mo Dauda (66m).

O Lourosa pôde, ainda, dilatar a vantagem no final da partida. Contudo, da marca dos onzes metros, Fabinho não foi capaz de fazer o terceiro dos forasteiros.

Porém, emoção não faltou até final.

Na passagem do minuto 89, Dyllan Collard fez de cabeça o 3-1. Mas, por fora de jogo, o golo do defesa de 26 anos foi anulado.

Logo de seguida chegou o... golo do empate. Literalmente no seguimento da jogada, o Portimonense joga a bola para a área adversária. Marlon Júnior desvia de cabeça e Mo Dauda bisa para a loucura dos adeptos presentes em Portimão (90+3m).

Mas... ainda havia história para contar. E que história!

Foi assinalado uma grande penalidade a favor do Portimonense, já bem para lá dos 90 minutos. À terceira foi de vez. O terceiro penálti da partida foi, desta vez, bem executado.

Welat Cagro não tremeu e ofereceu os três pontos ao Portimonense na cobrança do castigo máximo (90+12m).

Com esta vitória (3-2), o Portimonense garante três pontos muito importantes na luta pela permanência – estão atualmente em lugar de play-off, 16.º, com 33 pontos, a um dos lugares de manutenção. O Lusitânia de Lourosa, por sua vez, mantém-se na 11.ª posição com 39 pontos.

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