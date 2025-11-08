O Portimonense recebeu a Oliveirense numa partida a contar para 11.ª jornada da II Liga. O resultado final foi um empate (1-1). A jogar em casa, a formação algarvia resgatou um ponto já em tempo de compensação.

No outro jogo do dia, o Sporting B escorregou diante do Penafiel.

Bruno Silva, que entrou ao intervalo, abriu as contas do jogo a favor da Oliveirense (61m). Tamble Monteiro, capitão do Portimonense, fez o golo já em tempo de compensação (90+7m) e salvou a equipa de Tiago Fernandes de mais uma derrota.

Com este resultado (1-1), o Portimonense é 12.º com 12 pontos e menos um jogo do que a Oliveirense, que ocupa a 11.ª posição também com 12 pontos.